Quali sono i prossimi passi del progetto?

Ci vogliono da 8 a 10 anni tra la consultazione e la messa in servizio della linea. Quest'ultimo dipende da alcune scadenze inevitabili, come i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e i ritardi nell'acquisizione dei terreni. Inoltre, il cronoprogramma risulta anche da alcune caratteristiche delle opere da costruire, che saranno definite solo nel prosieguo degli studi e i cui tempi di realizzazione dipendono fortemente dalle modalità costruttive. Infine, la pianificazione dipende molto anche dalla durata del lavoro della concessionaria, che può richiedere molto tempo.

Il calendario sarà specificato al momento successivo all'inchiesta pubblica nel 2023.

Una volta ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce l'autorizzazione al progetto, vengono le fasi di studi tecnici avanzati preliminari alla fase di lavoro.