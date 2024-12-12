Le tue linee di autobus cambiano numero!

A partire dal 6 gennaio 2025, la rete di autobus dell'Ile-de-France sarà rafforzata, ricomposta e semplificata per essere più accessibile e facile da capire. In particolare, la numerazione delle linee di autobus nelle periferie esterne si evolverà.

Sul territorio Evry Centre Essonne, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 42.

Le linee vengono rinominate utilizzando il vecchio numero quando possibile, al fine di facilitarne l'appropriazione da parte degli utenti (ad esempio, 401 diventa 4201).

Prima dell'arrivo previsto degli autobus Tzen 4, la linea 402 sarà rinominata 4206 e circolerà sul sito di Tzen 4 con un'offerta rafforzata:

• Giorni feriali: un autobus ogni 7 minuti nelle ore di punta.

• Fine settimana: un autobus ogni 10-15 minuti.

La linea 4242 sostituirà l'attuale 402S per collegareCoudray-Montceaux alla stazione di Bras de Fer, accompagnando l'evoluzione della 4206.