Un percorso al centro di molte operazioni di sviluppo

Data di pubblicazione: 9 febbraio 2021

Il progetto bus T Zen 5 ha la particolarità di inserirsi in un territorio in piena mutazione. Collegherà molte operazioni di sviluppo urbano, ciascuna in un diverso stadio di avanzamento.

Alcune parti della futura piattaforma sono supportate dagli sviluppatori di questi progetti. Pertanto, SEMAPA, il Dipartimento Val-de-Marne, SADEV94, EPA Orsa sono partner chiave del progetto.

Le tre ZAC di Parigi Rive Gauche, Ivry Confluences e Gare Ardoines sono già in costruzione. Queste operazioni svolgono lavori T Zen 5 noti come "in anticipo sulla fase" rispetto ai lavori che saranno eseguiti da Ile-de-France Mobilités.

Tra il Quai Marcel Boyer e Place Gambetta, sono addirittura completati.