Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Le vostre domande
Hai una domanda sul progetto? La risposta potrebbe essere già in questa FAQ. In caso contrario, contatta il team del progetto!
- Perché non costruire l'asse Nord-Sud nella parte centrale di Les Ardoines non appena sarà messo in servizio per consentire al bus T Zen di circolare lì?
- Quale servizio sarà offerto a Choisy-le-Roi?
- Il capolinea: perché l'autobus T Zen 5 non va al nodo di interscambio di Choisy per garantire i collegamenti con la RERC e la Trans-Val-de-Marne (TVM)?
- Come raggiungere l'hub multimodale di Choisy? la stazione RER?
- Qual è il percorso dell'autobus T Zen 5?
- Perché scegliere il capolinea nord a Grands Moulins?
- Quale sarà il servizio nel settore di Parigi?
- I progetti di riqualificazione della RD19 e dell'autobus T Zen 5 sono collegati?
- Quale sarà il servizio fornito nel settore di Ivry-sur-Seine?
- Quale servizio sarà offerto a Vitry-sur-Seine?
- Come sarà garantita la compatibilità del T Zen 5 con il progetto di sviluppo nel settore Ardoines?
- In cosa consiste il progetto?
- Perché questo progetto?
- Quali sono gli obiettivi del progetto?
- Cos'è un T Zen?
- Chi gestisce e decide il progetto? Che ruolo hanno i comuni? e Île-de-France Mobilités?
- Con quale frequenza funzionerà l'autobus T Zen 5? La linea funzionerà durante le ore non di punta? La sera? Nei fine settimana?
- Che posto occupa la piattaforma T Zen nello spazio urbano?
- In base a quali criteri viene decisa l'ubicazione delle stazioni? Questa posizione è permanente?
- Quali strutture ci saranno nelle stazioni?
- Perché creare un autobus T Zen piuttosto che un autobus o un tram standard?
- Viene scelto il tipo di veicolo? Quali sono le sue caratteristiche?
- Qual è la partecipazione prevista?
- L'autobus T Zen 5 non rischia di saturarsi con tutte le attrezzature, le aziende e le abitazioni previste sul territorio?
- Cos'è un Bus Operations Center (COB)?
- Dove si troverà il COB del T Zen 5?
- Quanto costerà l'autobus T Zen 5?
- Come sarà finanziato il progetto? Chi pagherà?
- Quando entrerà in servizio il T Zen 5?
- Qual è lo stato del progetto?
- Qual è la tempistica del progetto?
- L'autobus T Zen 5 sarà accessibile alle persone con mobilità ridotta?
- Come si relaziona l'autobus T Zen 5 con l'attuale rete di trasporto?
- La rete di autobus del settore sarà modificata a causa dell'arrivo dell'autobus T Zen 5? In caso affermativo, quali modifiche sono previste?
- Qual è il posto dato ai ciclisti?
- Come sarà organizzato il traffico lungo il percorso dell'autobus T Zen 5?
- Come funziona la priorità ai semafori? Non causerà forti rallentamenti lungo il percorso?
- Dove rimuoverete i parcheggi? Quali sono i vostri criteri decisionali al riguardo?
- La T Zen 5 integra la RER Vélo?
- Ci sono piani per installare parcheggi di alimentazione per incoraggiare le persone a lasciare l'auto e prendere l'autobus T Zen 5?