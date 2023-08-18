Dove rimuoverete i parcheggi? Quali sono i vostri criteri decisionali al riguardo?

La rimozione dei parcheggi può essere giustificata da due motivi: o per l'inserimento della piattaforma e delle stazioni dell'autobus T Zen 5, o per progetti urbani in cui gli spazi pubblici per le modalità attive occupano più spazio. Ulteriori studi approfondiranno queste due direzioni. Le esigenze dei negozi e dei servizi (consegne, clienti, ecc.) e dei residenti locali nei luoghi di consegna saranno prese in considerazione lungo tutto il percorso. Questa riflessione sarà condotta congiuntamente con gli sviluppatori e le città per una maggiore coerenza.