Le sue ambizioni

Rete e rivitalizzazione del territorio

Il percorso e le 19 stazioni di Tzen 5 collegheranno i territori dell'est di Parigi, che stanno cambiando. Facilitando l'accesso alle principali strutture (scolastiche, culturali, ecc.), ai poli economici, attuali o in via di sviluppo, e il servizio alle numerose unità abitative in costruzione, questo progetto contribuirà a rivitalizzare questo settore e a sostenerne l'evoluzione.

Snellire gli spostamenti e facilitare l'intermodalità

Questa nuova modalità di trasporto, innovativa, affidabile ed efficiente, arricchirà l'offerta esistente o prevista sul territorio. Il suo percorso e le sue stazioni saranno collegati alle reti esistenti o future e le sue strutture sono state progettate per facilitare i collegamenti con la modalità ferroviaria.

L'autobus Tzen 5 consentirà collegamenti con:

RER C, linee della metropolitana 14 e 15 e tram T3a e T9;

Importanti linee di autobus come il Trans-Val-de-Marne (TVM) o l'autobus 393;

Promuovere la mobilità dolce e la condivisione dello spazio pubblico

Lo sviluppo della linea Tzen 5 è stato progettato per sostenere lo sviluppo urbano del settore, contribuendo al contempo a garantire una migliore condivisione dello spazio pubblico tra le diverse modalità. Il progetto è collegato a quello del Réseau Vélo Île-de-France (VIF) e questa ambizione si riflette in particolare nella realizzazione di strutture ciclabili continue, sicure e confortevoli lungo tutto il percorso, nonché nell'installazione di parcheggi sicuri per biciclette ai terminal e vicino a determinate stazioni.