Il progetto
Mappa del percorso della linea Tzen 5
La sua carriera
Su una lunghezza di 9,4 km (19 stazioni), percorsa in 33 minuti grazie a un sito dedicato su quasi tutto il suo percorso, il nuovo autobus Tzen 5 collegherà il 13 ° arrondissement di Parigi (capolinea nord, avenue de France) a Choisy-le-Roi (capolinea sud, avenue du Lugo).
Mappa del territorio attraversato dalla linea Tzen 5
Il suo territorio
La futura linea Tzen 5 collegherà due dipartimenti (Parigi e Val-de-Marne) attraversando 4 comuni (Parigi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi), componenti di territori in rapida evoluzione.
Per quasi metà del suo percorso, la linea utilizzerà infrastrutture costruite dagli sviluppatori di quattro zone di sviluppo concertato (ZAC) in costruzione nella regione orientale di Parigi e Val-de-Marne:
- A Parigi: la ZAC Paris Rive Gauche
- A Ivry-sur-Seine: la ZAC Ivry Confluences
- A Vitry-sur-Seine: il progetto Les Ardoines, comprendente due ZAC: Seine Gare Vitry e Gare Ardoines.
Le sue ambizioni
Rete e rivitalizzazione del territorio
Il percorso e le 19 stazioni di Tzen 5 collegheranno i territori dell'est di Parigi, che stanno cambiando. Facilitando l'accesso alle principali strutture (scolastiche, culturali, ecc.), ai poli economici, attuali o in via di sviluppo, e il servizio alle numerose unità abitative in costruzione, questo progetto contribuirà a rivitalizzare questo settore e a sostenerne l'evoluzione.
Snellire gli spostamenti e facilitare l'intermodalità
Questa nuova modalità di trasporto, innovativa, affidabile ed efficiente, arricchirà l'offerta esistente o prevista sul territorio. Il suo percorso e le sue stazioni saranno collegati alle reti esistenti o future e le sue strutture sono state progettate per facilitare i collegamenti con la modalità ferroviaria.
L'autobus Tzen 5 consentirà collegamenti con:
- RER C, linee della metropolitana 14 e 15 e tram T3a e T9;
- Importanti linee di autobus come il Trans-Val-de-Marne (TVM) o l'autobus 393;
Promuovere la mobilità dolce e la condivisione dello spazio pubblico
Lo sviluppo della linea Tzen 5 è stato progettato per sostenere lo sviluppo urbano del settore, contribuendo al contempo a garantire una migliore condivisione dello spazio pubblico tra le diverse modalità. Il progetto è collegato a quello del Réseau Vélo Île-de-France (VIF) e questa ambizione si riflette in particolare nella realizzazione di strutture ciclabili continue, sicure e confortevoli lungo tutto il percorso, nonché nell'installazione di parcheggi sicuri per biciclette ai terminal e vicino a determinate stazioni.
Il suo patrimonio
Un'infrastruttura efficiente, confortevole ed ecologicamente esemplare
Il progetto fa parte dell'ambiziosa politica di sviluppo sostenibile di Île-de-France Mobilités. Mira a promuovere il trasferimento modale dell'auto verso un sistema di trasporto pubblico a emissioni zero e rispettoso dell'ambiente, composto da veicoli moderni ed efficienti, confortevoli e accessibili a tutti.
Gli sviluppi infrastrutturali di Tzen 5 consentiranno di raggiungere un livello esemplare di qualità del servizio:
- Una corsia dedicata sulla maggior parte degli assi del percorso
- Un sistema di priorità agli incroci dotati di semafori
- Una distanza media tra le stazioni dell'ordine di 500 m
- Stazioni accessibili a tutti, confortevoli ed estetiche
- Un sistema di informazione ai passeggeri in tempo reale
Un Bus Operations Center (COB) all'avanguardia
Il centro operativo bus (o COB) è il centro nevralgico dell'organizzazione e della gestione di una linea di autobus. Riunisce tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento di una linea: operazioni di manutenzione, stoccaggio e ricarica degli autobus, ricezione e amministrazione del personale e comando centralizzato della linea.
Il COB du Tzen 5 sarà situato su un terreno di 14.600 m² sul territorio della città di Choisy-le-Roi. Il suo design è stato progettato per combinare qualità visiva, prestazioni ambientali e comfort abitativo per il personale. I lavori di costruzione del COB inizieranno nel 4 ° trimestre del 2024.
- Vista della facciata est del COB dall'incrocio Avenue de Lugo/uscita A86 Prospettiva non contrattuale © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
- Vista sopraelevata degli alberi che coprono l'area di stoccaggio degli autobus, lato Voie des Roses Prospettiva non contrattuale © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
Miglioramenti qualitativi
Paesaggio pulito
Il Tzen 5 corre lungo la Senna per tutto il suo corso. Uno dei bias paesaggistici del progetto è quello di ricreare un dialogo tra la città e l'acqua, la Senna e il suo tessuto urbano dando ampio spazio alle piante.
Il paesaggio progettato si basa su una vera e propria strategia vegetale, basata su scelte varie e coerenti di altezze e forme degli alberi, qualità del fogliame, specie, strutture (allineamenti, boschetti) o spaziatura delle piantagioni. Questo bias mira a creare una vera e propria griglia verde, lungo tutta la linea, dotandola di una forte identità paesaggistica, fornendo al contempo comfort (ombreggiatura, freschezza, estetica, ecc.) agli utenti della linea. Offrendo un posto maggiore alla natura, lo sviluppo della linea Tzen 5 darà un nuovo volto urbano e paesaggistico e migliorerà la qualità degli spazi pubblici attraversati.
Arredi urbani confortevoli ed estetici
Schema dello sviluppo di una stazione Tzen 5 © Richez_Associés
- Stazioni
Porta d'accesso al servizio di trasporto, centralità per le città e i quartieri attraversati; La stazione è un elemento identitario che costituisce un luogo emblematico di vita della linea. Accessibili a tutti grazie alla presenza di una rampa, dotate di un dispositivo di videosorveglianza, sistematicamente circondate da due alberi e coperte da parti piene in modo da proteggere gli utenti dalle intemperie oltre che dal caldo: le stazioni Tzen5 saranno progettate come veri e propri rifugi, offrendo un'attesa confortevole a tutti gli utenti.
Sito proprio costruito in anticipo sulla fase, "voie Ciblex", ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- La piattaforma
La piattaforma sarà il filo conduttore dello sviluppo della linea Tzen 5 e il mezzo per garantirne la continuità visiva attraverso le varie sequenze attraversate. Sarà sia discreto, per inserirsi al meglio nel tessuto urbano esistente, sia visibile con l'aiuto di un asfalto trasparente, permettendo di marcare un contrasto con quello della strada e di rendere intuitivamente visibile il suo divieto agli automobilisti.
Pista ciclabile bidirezionale, avenue de l'Industrie, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- Percorsi dedicati alla mobilità dolce
I marciapiedi adiacenti alla piattaforma saranno trattati nella continuità dell'asfalto trasparente dedicato alla piattaforma al fine di distinguere visivamente le diverse corsie e i loro usi e di consentire a pedoni e ciclisti di godere di uno spazio ampio, unificato e tranquillo tra ogni attraversamento di Tzen 5.
Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo il percorso di Tzen 5. Le superfici delle piste ciclabili e delle corsie saranno trattate in base alle sequenze attraversate, in modo da garantire la continuità visiva con gli sviluppi preesistenti e circostanti, consentendo al contempo una distinzione della funzionalità degli spazi al fine di migliorare la sicurezza degli utenti moderando le andature
- Arredamenti
L'arredo urbano esistente lungo il percorso, specifico per ogni città, si differenzia in termini di modelli e colori. L'identità visiva delle quattro città attraversate sarà rispettata e rinnovata nell'ambito dello sviluppo di Tzen 5 pur cercando una certa unità dell'arredamento della linea lungo il percorso (stessa finitura ad esempio), suddivisa in tre categorie principali:
- Arredi protettivi: saranno installati pali a destra di ogni attraversamento pedonale e barriere per mettere in sicurezza alcuni lineari, principalmente agli incroci;
- L'arredamento di comfort o amenità: le panchine saranno installate regolarmente sui percorsi pedonali e 6 cerchi per biciclette sistematicamente installati accanto alle stazioni;
- Mobili per la pulizia: i cestini, facilmente identificabili per essere incentivanti, saranno installati in ogni stazione e ad ogni incrocio.