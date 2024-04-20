Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Autobus

Un progetto di Bus Rapid Transit (BRT) con una lunghezza di 9,5 km, il Tzen 5 servirà 19 stazioni in 4 comuni: Parigi (13°), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Sotto l'autorità aggiudicatrice di Île-de-France Mobilités, questo progetto è stato progettato in stretta collaborazione con le autorità locali.

Il progetto Tzen 5 è:

  • Un'offerta di trasporto affidabile, accessibile e confortevole che completerà la rete esistente e futura.
  • Una rete di autobus 100% elettrici che circoleranno in "sito pulito" su quasi tutto il percorso.
  • Una leva per lo sviluppo dei territori occidentali di Parigi e Val-de-Marne.
  • Un progetto progettato in interconnessione con altre modalità di trasporto (RER C, autobus TVM e 393, tram T9 e la futura metropolitana 15) e progetti locali (operazioni di sviluppo urbano).

Intenzione di sviluppo (non contrattuale) - quai Jules Guesde a Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Lavori preparatori a Vitry-sur-Seine all'inizio del 2026

Figure chiave

9.5 km

Trama

4

Comuni serviti

19

Stazioni

5:30 - 00:30

Servizio continuo 7 giorni su 7

5 minuti di attesa

tra ogni autobus nelle ore di punta

33 minuti

tra Parigi-13 e Choisy-le-Roi

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2016
    Dichiarazione di pubblica utilità
  2. 2018-2019
    Studi pre-progetto (AVP), indagine sulle parcelle
  3. Autunno 2020
    Convalida degli studi AVP, approvazione dell'accordo di finanziamento degli studi di progetto (PRO)
  4. 2021
    Studi PRO; Indagine ambientale
  5. Oggi
    Dal 2022
    Lavori preparatori e concessionari
  6. Oggi
    2024 - 4° trimestre
    Inizio dei lavori di costruzione del Bus Operations Center (COB)
  7. 2025 - 2° semestre
    Avvio dei lavori per l'infrastruttura della linea