Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Un progetto di Bus Rapid Transit (BRT) con una lunghezza di 9,5 km, il Tzen 5 servirà 19 stazioni in 4 comuni: Parigi (13°), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Sotto l'autorità aggiudicatrice di Île-de-France Mobilités, questo progetto è stato progettato in stretta collaborazione con le autorità locali.
Il progetto Tzen 5 è:
- Un'offerta di trasporto affidabile, accessibile e confortevole che completerà la rete esistente e futura.
- Una rete di autobus 100% elettrici che circoleranno in "sito pulito" su quasi tutto il percorso.
- Una leva per lo sviluppo dei territori occidentali di Parigi e Val-de-Marne.
- Un progetto progettato in interconnessione con altre modalità di trasporto (RER C, autobus TVM e 393, tram T9 e la futura metropolitana 15) e progetti locali (operazioni di sviluppo urbano).
Mappa
Figure chiave
9.5 km
Trama
4
Comuni serviti
19
Stazioni
5:30 - 00:30
Servizio continuo 7 giorni su 7
5 minuti di attesa
tra ogni autobus nelle ore di punta
33 minuti
tra Parigi-13 e Choisy-le-Roi
Calendario
- 2016Dichiarazione di pubblica utilità
- 2018-2019Studi pre-progetto (AVP), indagine sulle parcelle
- Autunno 2020Convalida degli studi AVP, approvazione dell'accordo di finanziamento degli studi di progetto (PRO)
- 2021Studi PRO; Indagine ambientale
- OggiDal 2022Lavori preparatori e concessionari
- Oggi2024 - 4° trimestreInizio dei lavori di costruzione del Bus Operations Center (COB)
- 2025 - 2° semestreAvvio dei lavori per l'infrastruttura della linea