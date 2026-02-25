Découvrez le parcours du Tzen 5 vu du ciel !

De Paris 13ᵉ à Choisy-le-Roi, en passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, la ligne comptera 19 stations au cœur de nouveaux quartiers en pleine transformation.

Ce survol met en lumière les avancées déjà visibles du site propre sur plusieurs portions du parcours et la mutation urbaine engagée le long du tracé.

En reliant les centres d’activités et les équipements publics, en favorisant les mobilités actives et en requalifiant les espaces publics avec de nouveaux aménagements paysagers et cyclables, le Tzen 5 accompagnera et amplifiera la dynamique de transformation à l’œuvre dans le sud-est parisien.