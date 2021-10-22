Finanziamenti e attori

Il cast

Finanziando fino al 21% del progetto di autobus Tzen 5, lo Stato si impegna a offrire ai residenti dell'Ile-de-France un trasporto più efficiente che consenta loro di muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France.

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee di autobus con un alto livello di servizio fa parte di questo grande programma. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative. Finanzia il progetto dell'autobus Tzen 5 per il 49%.

Poiché si tratta di una grande questione sociale, economica e ambientale, il dipartimento Val-de-Marne è mobilitato e impegnato a migliorare la qualità e la quantità dell'offerta di trasporto pubblico nel territorio. Partecipa quindi attivamente allo sviluppo della rete di tram e autobus sul proprio sito, nonché all'estensione delle linee metropolitane e sostiene la costruzione delle nuove linee della metropolitana Grand Paris Express. Il progetto dell'autobus Tzen 5 soddisfa questo requisito e il Dipartimento contribuisce per il 26,55% al suo finanziamento.

La lotta contro l'inquinamento atmosferico, principalmente da traffico stradale, è un importante problema di salute pubblica e la città di Parigi ne ha fatto una questione importante nelle sue politiche. Pertanto, la città di Parigi partecipa attivamente allo sviluppo della rete di trasporto pubblico e al miglioramento dei collegamenti tra Parigi e i comuni limitrofi. Oltre alle nuove soluzioni di mobilità alternative all'auto privata che sta implementando, agisce per un trasporto affidabile ed efficiente, il più vicino possibile alle esigenze degli utenti. Questo è il motivo per cui il progetto dell'autobus Tzen 5 ha senso e sarà cofinanziato dalla città di Parigi nella misura del 3,45%.