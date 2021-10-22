I lavori sulla linea di autobus Tzen 5 sono in corso dall'inizio del 2023. Questo è il lavoro preparatorio, compreso quello svolto dai concessionari.

Questa fase consiste principalmente nel liberare lo spazio necessario per la costruzione della linea e deviare le reti (acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, servizi igienico-sanitari, ecc.) al fine di preparare il terreno in superficie per ospitare la corsia dedicata al futuro autobus Tzen 5. Sono in corso e continuano fino al 2026.