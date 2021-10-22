Le opere
I lavori sulla linea di autobus Tzen 5 sono in corso dall'inizio del 2023. Questo è il lavoro preparatorio, compreso quello svolto dai concessionari.
Questa fase consiste principalmente nel liberare lo spazio necessario per la costruzione della linea e deviare le reti (acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, servizi igienico-sanitari, ecc.) al fine di preparare il terreno in superficie per ospitare la corsia dedicata al futuro autobus Tzen 5. Sono in corso e continuano fino al 2026.
Nella seconda metà del 2025, questa prima fase di lavori sarà seguita da lavori infrastrutturali sulla linea (lavori di sterro, servizi igienico-sanitari, cordoli, strutture, rivestimenti, ecc.) seguiti da lavori di attrezzature (arredi di stazione, segnalamento, collegamento all'illuminazione pubblica, energizzazione delle stazioni, inverdimento, ecc.).
Man mano che il progetto viene realizzato, troverai in questa pagina tutte le informazioni sulla fase, l'organizzazione e gli impatti del lavoro, settore per settore.