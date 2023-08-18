Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Qual è la tempistica del progetto?
- 2013: La consultazione è stata un momento privilegiato di informazione e dialogo tra gli attori pubblici e tutte le persone interessate sul territorio, in modo che possano esprimere le loro opinioni su questo progetto.
- 2014-2015: A seguito della consultazione e della sua valutazione, gli studi sono proseguiti tenendo conto delle sue lezioni.
- 2016: Lo scopo dell'inchiesta pubblica era informare il pubblico e consentirgli di esprimere la propria opinione e far valere i propri interessi in merito all'utilità pubblica del progetto, alla compatibilità dei piani urbanistici locali (PLU) di Choisy-le-Roi e Vitry-sur-Seine, ai possibili impatti sull'ambiente. A seguito di questa indagine, il progetto dell'autobus T Zen 5 è stato dichiarato di pubblica utilità.
- 2018/2019: studi pre-progetto (AVP) della linea; studi di schizzo (ESQ) e progettazione preliminare (APS) del deposito degli autobus.
- 2019: indagine sulle parcelle
- 2020: validazione dell'AVP e dell'accordo di finanziamento per gli studi di progetto (PRO) della linea T Zen 5 e dei primi lavori; validazione degli studi preliminari di progettazione (APS) del deposito degli autobus; Completamento del fascicolo di autorizzazione ambientale.
- 2021: validazione degli studi preliminari dettagliati di progettazione (APD) del deposito degli autobus; Indagine complementare sulle parcelle; Avvio di studi di progetto (PRO); Designazione del costruttore del materiale rotabile.
In corso:
- Studi di progetto (noti come "PRO");
- Alcuni lavori in anticipo (cioè eseguiti dai committenti partner, prima dei lavori eseguiti da Île-de-France Mobilités sul resto della linea);
- Esame del fascicolo di autorizzazione ambientale.
I prossimi passi:
- Inchiesta pubblica ambientale (al fine di ottenere l'autorizzazione ambientale);
- Lavori preparatori e opere di concessione;
- Avvio di appalti di lavori;
- Lavori paesaggistici;
- Messa in servizio.
Questo programma è attualmente in fase di perfezionamento da parte degli studi.