Autobus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Qual è la tempistica del progetto?

  • 2013: La consultazione è stata un momento privilegiato di informazione e dialogo tra gli attori pubblici e tutte le persone interessate sul territorio, in modo che possano esprimere le loro opinioni su questo progetto.
  • 2014-2015: A seguito della consultazione e della sua valutazione, gli studi sono proseguiti tenendo conto delle sue lezioni.
  • 2016: Lo scopo dell'inchiesta pubblica era informare il pubblico e consentirgli di esprimere la propria opinione e far valere i propri interessi in merito all'utilità pubblica del progetto, alla compatibilità dei piani urbanistici locali (PLU) di Choisy-le-Roi e Vitry-sur-Seine, ai possibili impatti sull'ambiente. A seguito di questa indagine, il progetto dell'autobus T Zen 5 è stato dichiarato di pubblica utilità.
  • 2018/2019: studi pre-progetto (AVP) della linea; studi di schizzo (ESQ) e progettazione preliminare (APS) del deposito degli autobus.
  • 2019: indagine sulle parcelle
  • 2020: validazione dell'AVP e dell'accordo di finanziamento per gli studi di progetto (PRO) della linea T Zen 5 e dei primi lavori; validazione degli studi preliminari di progettazione (APS) del deposito degli autobus; Completamento del fascicolo di autorizzazione ambientale.
  • 2021: validazione degli studi preliminari dettagliati di progettazione (APD) del deposito degli autobus; Indagine complementare sulle parcelle; Avvio di studi di progetto (PRO); Designazione del costruttore del materiale rotabile.

In corso:

  • Studi di progetto (noti come "PRO");
  • Alcuni lavori in anticipo (cioè eseguiti dai committenti partner, prima dei lavori eseguiti da Île-de-France Mobilités sul resto della linea);
  • Esame del fascicolo di autorizzazione ambientale.

I prossimi passi:

  • Inchiesta pubblica ambientale (al fine di ottenere l'autorizzazione ambientale);
  • Lavori preparatori e opere di concessione;
  • Avvio di appalti di lavori;
  • Lavori paesaggistici;
  • Messa in servizio.

Questo programma è attualmente in fase di perfezionamento da parte degli studi.