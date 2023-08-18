La rete di autobus del settore sarà modificata a causa dell'arrivo dell'autobus T Zen 5? In caso affermativo, quali modifiche sono previste?

Allo stesso biglietto dell'arrivo di un tram, l'arrivo dell'autobus T Zen 5 porta a pensare a una nuova organizzazione della rete di autobus esistente. La ristrutturazione delle linee di autobus consiste principalmente nell'evitare duplicazioni dell'asse T Zen su un lineare importante, offrendo un rapido drawdown sull'autobus T Zen 5 e preferibilmente sui nodi di interscambio per moltiplicare le possibilità di viaggio (stazione RER ad esempio) e consentire nuovi servizi. Lo studio di ristrutturazione della rete di autobus è guidato da Île-de-France Mobilités con il sostegno degli operatori interessati. È oggetto di consultazione con le autorità locali, che sono chiamate a decidere i percorsi e l'offerta delle linee di autobus. Le modifiche in termini di percorsi saranno fermate 18 mesi prima della data di entrata in servizio dell'autobus T Zen 5.