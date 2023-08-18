Come funziona la priorità ai semafori? Non causerà forti rallentamenti lungo il percorso?

Per garantire velocità e affidabilità ottimali, l'autobus T Zen 5 ha un sistema di priorità agli incroci. Attraverso un sistema di rilevamento a monte dell'incrocio, l'autobus T Zen innesca il passaggio al rosso per le altre corsie di traffico. Questo gli permette di attraversare l'incrocio in sicurezza. Il dispositivo di rilevamento sarà scelto nelle fasi di studio successive e gestito in modo da non ostacolare il traffico veicolare. È stato effettuato uno studio dettagliato, incrocio per incrocio.