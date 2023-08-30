Qual è lo stato del progetto?

Restano ancora diversi passi da compiere prima che il lavoro svolto da Île-de-France Mobilités possa iniziare.

Tuttavia, gli studi di progetto (PRO) sono stati avviati nel settembre 2021. Sono l'ultimo tratto di studi prima della stesura dei contratti di lavoro, dei bandi di gara, dei lavori preparatori e dell'inizio dei lavori. In effetti, sono questi studi che specificheranno il progetto in ogni dettaglio tecnico e consentiranno di scrivere i file di consultazione delle imprese di costruzione.

Devono ancora essere eseguite varie procedure normative, una procedura di autorizzazione ambientale, un'indagine complementare sulle parcelle, ecc.

Parallelamente, il lavoro "in anticipo sulla fase" continua, guidato dai partner di Ile-de-France Mobilités. Ciò è particolarmente vero nel cuore della ZAC d'Ivry Confluence e della ZAC Ardoines, con la costruzione del ponte paesaggistico.

L'anno 2021 continua ad essere ricco di studi e procedure, simboli dello stato di avanzamento del progetto. Per saperne di più, visita la pagina del progetto.