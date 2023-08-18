Perché questo progetto?

Da Parigi a Choisy-le-Roi, i territori tra le ferrovie Parigi-Austerlitz e la Senna stanno subendo profondi cambiamenti. Le zone industriali si stanno trasformando per lasciare il posto a nuovi quartieri urbani, costituiti da attività produttive, abitazioni, uffici e attrezzature. Queste trasformazioni stanno creando nuove e significative esigenze di viaggio che storicamente il sistema di transito non è stato progettato per servire quartieri di questa portata. È quindi necessario sostenere lo sviluppo di questo settore attraverso la costruzione di un trasporto pubblico strutturante.