Chi gestisce e decide il progetto? Che ruolo hanno i comuni? e Île-de-France Mobilités?

Il progetto dell'autobus T Zen 5 è gestito da Ile-de-France Mobilités, che è il proprietario del progetto. I comuni (Parigi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi) e gli sviluppatori (SEMAPA, SADEV 94, EPA Orsa e SGP) e il Dipartimento Val-de-Marne sono coinvolti in tutte le fasi del progetto. Anche i partner finanziatori (lo Stato, la regione Île-de-France, il dipartimento della Val-de-Marne e la città di Parigi) partecipano a ogni fase.