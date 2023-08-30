Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Quali saranno i principali progetti di sviluppo previsti sul territorio da qui al 2030?
Molti progetti sono in corso nei territori attraversati. Per maggiori informazioni, consulta la sezione "Il percorso", oppure visita i siti web dei vari progetti:
- Settore Parigi: Operazione Paris Rive Gauche
- Settore Ivry-sur-Seine:
Lungo il percorso Ivry Confluences
Sul resto del comune Zac du Plateau, Zac Gagarine-Truillot
- Settore Vitry-sur-Seine:
Lungo il percorso Zac Seine Gare Vitry, Zac Gare Ardoines
Sul resto del comune ZAC Rouget de Lisle, ZAC du domaine du Chérioux
- Settore Choisy-le-Roi:
Lungo il percorso ANRU City Center, Lugo Project, Port ZAC
Sul resto del comune Hautes Bornes, Briand Pelloutier, Il quartiere dei navigatori