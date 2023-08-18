Che posto occupa la piattaforma T Zen nello spazio urbano?

All'esterno della stazione, la piattaforma (cioè le corsie dedicate) dell'autobus T Zen 5 è larga tra i 6 e i 7 metri. A seconda dei vincoli di inserimento e delle velocità normative, a volte possono essere studiate ottimizzazioni di questo diritto di passaggio. Le larghezze dei marciapiedi della stazione sono adattate alle previsioni di traffico passeggeri e ai vincoli di inserimento. Quando l'autobus T Zen 5 viene inserito lungo i marciapiedi (e non in mezzo alle corsie di traffico), i marciapiedi forniranno spazi generosi per pedoni e utenti in attesa alla stazione.