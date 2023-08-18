Come si relaziona l'autobus T Zen 5 con l'attuale rete di trasporto?

Il progetto dell'autobus T Zen 5 fa parte di uno sviluppo globale dell'offerta di trasporto nel settore Seine Amont. Rafforzerà e completerà efficacemente l'offerta di trasporto del territorio consentendo un collegamento con molte linee esistenti (metro 14, RER C, T3a, strutturando linee di autobus come TVM e 393) e a venire (metro 15 del Grand Paris Express, tram T9 Parigi-Orly, rafforzamento dell'offerta di autobus).