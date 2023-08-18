Come sarà garantita la compatibilità del T Zen 5 con il progetto di sviluppo nel settore Ardoines?

Nel settore di Vitry, la piattaforma di autobus T Zen 5 sarà in gran parte integrata nella ZAC Seine Gare Vitry e Gare Ardoines, gestita dall'EPA Orsa, e sarà costruita nell'ambito di queste operazioni. Île-de-France Mobilités, l'EPA Orsa e la città di Vitry-sur-Seine stanno quindi lavorando insieme per offrire un'integrazione che rispetti sia i principi di sviluppo della ZAC che la qualità del servizio offerto ai passeggeri Tzen5.