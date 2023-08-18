Cos'è un T Zen?

L'autobus T Zen è un mezzo di trasporto progettato e già testato da Île-de-France Mobilités, le cui caratteristiche e qualità del servizio sono equivalenti a quelle di un tram. Quindi, l'autobus T Zen è:

Un'offerta e una modalità di esercizio simili alle linee tranviarie (capacità di trasporto, vendita di biglietti di banchina e validazione a bordo, velocità degli scambi nelle stazioni, ampio arco di tempo, alta frequenza, ecc.);

Un'infrastruttura leggibile, in un corridoio di traffico dedicato (sito pulito), confortevole e con priorità a tutti gli incroci;

Veicoli dal design identificabile, di grande capacità, confortevoli e accessibili a tutti, dotati di apparecchiature informative in tempo reale;

Stazioni, dedicate agli autobus T Zen, identificabili e dotate di molte attrezzature (informazioni statiche e in tempo reale per i passeggeri, accessibilità per le persone con mobilità ridotta, distributori automatici di biglietti...);

Una medicazione specifica declinata su veicoli, stazioni, brand identity, informazioni ai passeggeri...

Inoltre, il progetto T Zen 5 sarà caratterizzato da autobus elettrici ecologici di dimensioni senza precedenti nell'Île-de-France (autobus biarticolati lunghi 24 metri).