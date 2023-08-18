Perché creare un autobus T Zen piuttosto che un autobus o un tram standard?

La scelta della modalità di trasporto scelta (autobus standard, autobus T Zen, tram o metropolitana) viene effettuata in base alle previsioni del traffico passeggeri. Il progetto deve rispondere alle esigenze di mobilità a breve, medio e lungo termine, ma il territorio sta vivendo un forte aumento della popolazione e dei posti di lavoro. Alla fine, circa 51.000 passeggeri al giorno sono attesi sulla linea. Queste previsioni giustificano l'implementazione di un modo di trasporto di tipo bus T Zen con una lunghezza di 24 m, più capacità di un autobus standard o articolato. Inoltre, questa modalità di trasporto non richiede infrastrutture pesanti come un tram (nessuna ferrovia o catenaria), combinando così i vantaggi dell'offerta di un tram e la flessibilità di una linea di autobus.