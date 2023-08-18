Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
L'autobus T Zen 5 non rischia di saturarsi con tutte le attrezzature, le aziende e le abitazioni previste sul territorio?
Le previsioni di utenza tengono conto della creazione di abitazioni, uffici e attrezzature all'orizzonte di messa in servizio dell'autobus T Zen 5. Tuttavia, lo sviluppo del settore continuerà nel settore Seine Amont dopo la messa in servizio dell'autobus T Zen 5. Da un lato, l'autobus T Zen 5 fa parte di un'offerta di trasporto che continuerà a svilupparsi in complementarietà, in particolare la linea 15 sud del Grand Paris Express a sud. D'altra parte, il progetto anticipa l'aumento del traffico fin dalla sua concezione, consentendo il funzionamento a frequenze superiori a quelle della messa in servizio.