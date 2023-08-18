Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Quali strutture ci saranno nelle stazioni?
Ogni stazione avrà:
- piattaforme accessibili alle persone con mobilità ridotta (rampa di accesso in leggera pendenza, marcatura PRM, striscia di risveglio e vigilanza);
- assise;
- protezione dalle intemperie;
- illuminazione;
- informazioni multimodali in tempo reale (tempi di attesa e disturbi, altoparlanti per annunci sonori);
- dispositivi per la vendita di biglietti di trasporto;
- parcheggi per biciclette, in conformità con le raccomandazioni del piano generale delle biciclette (SDIV) di Île-de-France Mobilités per lo sviluppo delle stazioni;
Alcune stazioni possono essere dotate di un sistema di protezione video (i video di questi dispositivi non possono essere visualizzati in tempo reale da un agente di sorveglianza, ma possono essere visualizzati in caso di incidente nella stazione). Alcune stazioni ospiteranno anche apparecchiature di ricarica per autobus elettrici (pali o bracci di ricarica).