Come sarà organizzato il traffico lungo il percorso dell'autobus T Zen 5?

Nell'ambito dei progetti urbani, gran parte delle strade esistenti saranno riconfigurate e verranno costruiti nuovi assi. Un posto più importante sarà offerto ai pedoni (marciapiedi più ampi, spazio pubblico piacevole, più attraversamenti pedonali ...), biciclette (piste ciclabili, cerchi per biciclette, ...) e trasporti pubblici. A seconda del settore, il numero di corsie di traffico varierà a seconda dei vincoli. Sono stati effettuati studi sul traffico e sul traffico per anticipare il traffico all'orizzonte di messa in servizio e stabilire un nuovo piano del traffico adattato.