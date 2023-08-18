Qual è il percorso dell'autobus T Zen 5?

Con una lunghezza di circa 9,5 km, l'autobus T Zen 5 servirà 19 stazioni, collegando Parigi a Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine. Da nord a sud, l'autobus T Zen 5 prenderà il seguente percorso:

Parigi 13: avenue de France, rue Berlier, quai d'Ivry, rue Bruneseau;

Ivry-sur-Seine: Quai Marcel Boyer, boulevard Paul Vaillant Couturier, nuova strada creata attraverso la ZAC Ivry Confluences da Place Gambetta a Quai Jules Guesde;

Vitry-sur-Seine: quai Jules Guesde, rue Berthie Albrecht, rue Edith Cavell, rue Eugène Hénaff, quai Jules Guesde, rue Léon Mauvais, impasse des ateliers, nuovo ponte sulla ferrovia, rue Léon Geffroy;

Choisy-le-Roi: Avenue de Lugo.

Come parte di un tessuto industriale e urbano in evoluzione, destinato a diventare molto denso, l'autobus T Zen 5 servirà le numerose abitazioni, uffici e attrezzature esistenti o future.