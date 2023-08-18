Autobus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Viene scelto il tipo di veicolo? Quali sono le sue caratteristiche?

La linea di autobus T Zen 5 sarà utilizzata da veicoli biarticolati (composti da tre carrozze) di 24m, permettendo:

  • Accessibilità totale;
  • Comfort per i viaggiatori: circolazione interna, luminosità, atmosfera, ecc. ;
  • Informazioni a bordo;
  • Un design che consente una leggibilità dell'offerta di trasporto.

Per quanto riguarda i motori, Île-de-France Mobilités sta ora portando avanti un progetto unico nell'Île-de-France: l'acquisizione di veicoli biarticolati 100% elettrici. È sulla base di questa scelta ambiziosa che il produttore verrà successivamente scelto.