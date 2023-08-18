Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Viene scelto il tipo di veicolo? Quali sono le sue caratteristiche?
La linea di autobus T Zen 5 sarà utilizzata da veicoli biarticolati (composti da tre carrozze) di 24m, permettendo:
- Accessibilità totale;
- Comfort per i viaggiatori: circolazione interna, luminosità, atmosfera, ecc. ;
- Informazioni a bordo;
- Un design che consente una leggibilità dell'offerta di trasporto.
Per quanto riguarda i motori, Île-de-France Mobilités sta ora portando avanti un progetto unico nell'Île-de-France: l'acquisizione di veicoli biarticolati 100% elettrici. È sulla base di questa scelta ambiziosa che il produttore verrà successivamente scelto.