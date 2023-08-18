Hai intenzione di distruggere edifici per inserire l'autobus T Zen 5?

L'inserimento dell'autobus T Zen potrebbe occasionalmente portare a demolizioni parziali o all'acquisizione di terreni non edificati ai margini della strada. Sono state individuate acquisizioni in diversi settori, principalmente a Vitry (rue Edith Cavell, quai Jules Guesde, rue Léon Geffroy) e a Choisy-le-Roi (avenue de Lugo e voie de l'Epinette). Nel dicembre 2019 si è tenuta un'indagine parcellare per determinare con precisione le proprietà situate all'interno del diritto di passaggio del progetto e per confermare l'identità dei proprietari potenzialmente interessati dalle acquisizioni. Nel marzo 2021 si è tenuta anche un'indagine complementare sulle parcelle per integrare queste informazioni.