In base a quali criteri viene decisa l'ubicazione delle stazioni? Questa posizione è permanente?

La distanza media solitamente ricercata tra due stazioni degli autobus T Zen è di circa 400 metri, se vogliamo garantire un buon equilibrio tra la finezza del servizio e una velocità soddisfacente. L'ubicazione delle stazioni deve consentire di servire al meglio alloggi, posti di lavoro e attrezzature, nonché di garantire collegamenti con altri trasporti pubblici.