La T Zen 5 integra la RER Vélo?

Dal suo lancio nel 2013, il progetto T Zen 5 ha dato un posto importante ai ciclisti. Tuttavia, il progetto si è evoluto per tenere conto del recente emergere di nuove esigenze ciclistiche, in particolare integrando il percorso ciclabile RER, un progetto per sviluppare la rete di piste ciclabili dell'Ile-de-France avviato nel 2019 dal Collectif vélo Île-de-France e adottato nel maggio 2020 dalla regione Île-de-France. La linea D2 della RER vélo utilizzerà quindi gli sviluppi realizzati nell'ambito del progetto T Zen 5, da Choisy-le-Roi a Parigi 13. Il denso territorio in cui è integrato il T Zen 5 presenta molti vincoli geografici, ulteriori tempi di scambio con più interlocutori (associazioni ciclistiche, comunità ...) sono stati necessari e continueranno ad essere effettuati per garantire, a lungo termine, la migliore compatibilità possibile tra gli sviluppi del T Zen 5 e le esigenze della bici RER.