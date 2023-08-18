Quando entrerà in servizio il T Zen 5?

La convalida degli studi pre-progetto nell'ottobre 2020 e l'approvazione dell'accordo di finanziamento per gli studi PRO, le acquisizioni di terreni e i lavori preparatori hanno permesso di definire il programma del progetto di autobus T zen 5 a medio termine. I dettagli dei prossimi passi chiave possono essere trovati appena sopra nella sezione "Qual è la tempistica del progetto?"

In questa fase, rimangono da definire diversi elementi importanti prima di poter annunciare la data di messa in servizio, quest'ultima dipendente da molti fattori che non sono tutti di competenza di Île-de-France Mobilités. Questi potrebbero avere un impatto molto significativo sulla tempistica del progetto. Pertanto, sono attualmente in corso procedure ambientali che soddisfano un obbligo legale e gli scavi archeologici potrebbero essere resi obbligatori sul sito del futuro deposito degli autobus. Tuttavia, una delle specificità del progetto di autobus T Zen 5 è che alcuni corridoi di traffico degli autobus sono costruiti "in anticipo sulla fase" rispetto al lavoro che sarà svolto da Ile-de-France Mobilités: vale a dire, sono sviluppati dai leader dei progetti urbani in cui sono inseriti. Di conseguenza, la consegna del percorso è in corso dal 2019, quando è stata completata la piattaforma tra Quai Marcel Boyer e Place Gambetta. I corridoi così creati avvantaggiano già le linee di autobus esistenti (linee 25, 125, 180, 325).