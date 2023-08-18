Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi
Quali sono gli obiettivi del progetto?
Gli obiettivi del progetto bus T Zen 5 sono:
- Offrire un collegamento strutturante per il territorio, complementare alla rete ferroviaria (RER C, metro 14, tram T3a, tram T9) e alla rete di autobus (TVM, 393, 103,...).
- Sviluppare un'offerta di trasporto affidabile, ad alta capacità, accessibile e confortevole, contribuendo a limitare lo sviluppo dell'auto privata.
- Sostenere il forte sviluppo urbano del settore, nel rispetto delle attuali problematiche dell'uso della strada: percorsi ciclabili e percorsi pedonali leggibili e sicuri, parcheggi per biciclette, ecc.
- Servire i principali poli di sviluppo attuali e futuri del territorio.
- Partecipare allo sviluppo economico servendo le imprese già insediate e contribuire all'attrattività del territorio per le imprese future.