Perché avete scelto un autobus con un alto livello di servizio piuttosto che un tram?

La scelta del BRT è il risultato di un equilibrio tra le esigenze di mobilità del territorio - 37.000 passeggeri previsti al giorno entro il 2032 - e i vincoli dell'integrazione urbana.

Il percorso di Tzen 5 attraversa aree dense dove i diritti di passaggio disponibili sono stretti. BRT rende più facile l'inserimento rispetto a un tram, che richiede la creazione di ferrovie, un'infrastruttura più complessa e costosa. A parità di lunghezza, il costo di investimento di un BRT è in media dal 20 al 30% inferiore a quello di un tram.

Tuttavia, il Tzen 5 offrirà un livello di servizio comparabile: traffico dedicato, priorità agli incroci, alta frequenza, accessibilità universale e comfort nelle stazioni. E come per un tram, gli sviluppi saranno realizzati "facciata a facciata": marciapiedi allargati, piste ciclabili, vegetazione; Trasformazioni che andranno a beneficio di tutti gli utenti dello spazio pubblico.