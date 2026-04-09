Come sono stati decisi il percorso e l'ubicazione delle stazioni?

Il percorso di Tzen 5 è stato definito dopo studi approfonditi volti a ottimizzare il servizio verso aree ad alto potenziale di sviluppo. Il percorso collega i principali centri di attività, attuali e pianificati, e facilita l'accesso alle strutture pubbliche, alle aree residenziali e alle aree di lavoro.

L'ubicazione delle 19 stazioni soddisfa tre criteri principali:

- La distanza tra le stazioni: circa 400 metri in media, per bilanciare servizio locale e tempo di percorrenza

- La vicinanza di poli di interesse: aree residenziali, negozi, strutture pubbliche, aree di occupazione

- Collegamenti: facilitare i collegamenti con la metropolitana, la RER, il tram e le linee di autobus