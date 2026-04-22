Cos'è lo Tzen 5?

Il Tzen 5 è una nuova linea Bus Rapid Transit (BRT) che collegherà Parigi (13 ° arrondissement) a Choisy-le-Roi. Lungo 9,5 km, servirà 19 stazioni distribuite su 4 comuni: Parigi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Il Tzen 5 circolerà su una corsia dedicata per quasi tutto il suo percorso, garantendo tempi di percorrenza generalmente controllati e regolarità ottimale. Oltre alla creazione del proprio sito, il progetto è accompagnato da un'ambiziosa riqualificazione urbana e paesaggistica dello spazio pubblico: strutture ciclabili e pedonali, rivegetazione, riorganizzazione delle strade e miglioramento dell'ambiente di vita. Queste trasformazioni sono realizzate sia da Île-de-France Mobilités, sia dagli sviluppatori locali dei quartieri attraversati, rendendo Tzen 5 un vero e proprio progetto di trasformazione urbana al servizio dei territori.