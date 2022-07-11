Ciclismo nell'Île-de-France: una visione
Christian Gioria è Deputy Head of Intermodalities & New Mobilities presso Île-de-France Mobilités. In sostanza, è il nostro "Mr. Bike"! Intermodalità, infrastrutture, parcheggi per biciclette e il ruolo di un'autorità di trasporto in termini di ciclismo: ci dà la sua visione di un'Île-de-France più ciclabile.
In concreto, qual è il ruolo di Île-de-France Mobilités in termini di ciclismo?
Christian Gioria : Il nostro obiettivo in Île-de-France Mobilités è quello diaiutare i residenti dell'Ile-de-France a comporre la mobilità che assomiglia a loro, per fornire loro una risposta integrata e globale alle loro esigenze di trasporto.
Metro, autobus, tram, treno o bicicletta: l'ambizione è la stessa. In termini di ciclismo, portiamo la nostra pietra all'edificio sulla parte di parcheggio, servizi e assistenza all'acquisto. Stiamo anche lavorando sulla nostra applicazione mobile in modo che integri sempre di più questo argomento.
È davvero il ruolo di un'autorità che organizza i trasporti immischiarsi nello sviluppo della bicicletta?
La bicicletta è una modalità di mobilità "normale" che deve interfacciarsi naturalmente con altre modalità di trasporto. In Finlandia, anche a -20 gradi, le persone vanno in bicicletta. A Siviglia, in Spagna, nonostante i 40 gradi in estate, la gente va in bicicletta. La pratica del ciclismo non è legata ad un clima favorevole, ad uno zeitgeist... È solo una questione di politica pubblica. Quindi, sì, lo sviluppo della bicicletta è assolutamente all'interno dell'ambito di Île-de-France Mobilités.
Questo significa che domani saremo tutti in bicicletta nell'Île-de-France?
In ogni caso, ora c'è una forte domanda nell'Île-de-France per il ciclismo. Una domanda sostenuta dalla Regione Île-de-France, inoltre, con lo sviluppo del Réseau Vélo Île-de-France, una rete di 9 piste ciclabili che collegheranno i principali hub della regione. Fino a pochi anni fa, poche persone pensavano di andare al lavoro in bicicletta. Ma gli eventi recenti (scioperi, crisi sanitaria), insieme a un forte desiderio di sviluppare le infrastrutture, hanno sbloccato la pratica. L'Ile-de-France ha iniziato. E in modo sostenibile.
Lo vediamo quando misuriamo le richieste relative ai nostri armadietti per biciclette, nelle stazioni. I residenti dell'Ile-de-France vogliono più parcheggi per biciclette, ma anche miglioramenti nella qualità del servizio in questi armadietti e persino la possibilità di parcheggiare diversi tipi di biciclette, come cargo o biciclette estese. Questo entusiasmo ci delizia e cerchiamo di tenere conto di queste diverse esigenze.
Ma se lavoro lontano da casa... Non ho intenzione di attraversare l'Île-de-France in bicicletta ogni giorno?
Oggi , per andare al lavoro, 1 su 2 residenti dell'Ile-de-France percorre meno di 9 chilometri*. E questo è un bene! Nove chilometri è la distanza media percorsa da una bici elettrica (VAE), come quelle offerte da Véligo Location.
Ma soprattutto, in Île-de-France Mobilités crediamo nel potere dell'intermodalità e lavoriamo quotidianamente per facilitare la combinazione treno / RER + bicicletta per viaggi più lunghi. E lo abbiamo misurato: 1 abbonato Navigo su 6 che ha abbandonato la propria auto a favore del treno lo ha fatto perché l'attrezzatura per biciclette è disponibile nella stazione vicino a casa sua.
Cosa significa concretamente lo sviluppo dell'intermodalità con la bicicletta?
Ciò comporta la moltiplicazione dei parcheggi per biciclette vicino alle stazioni con 140.000 posti auto per biciclette creati in tutta l'Île-de-France, entro il 2030.
Ciò significa che le strutture visibili, posizionate il più vicino possibile al fabbricato viaggiatori, sono servite da strutture ciclabili.
Ciò comporta anche una diversificazione delle attrezzature con la fornitura di parcheggi gratuiti ad accesso gratuito, per utenti puntuali, e armadietti sicuri accessibili tramite abbonamento (un abbonamento gratuito con un abbonamento annuale - ndr) per le persone che vorrebbero lasciare la bicicletta tutta la notte (questo è particolarmente interessante per i residenti dell'Ile-de-France che fanno il viaggio in bicicletta dalla loro stazione di arrivo al loro luogo di lavoro e quindi lasciare le biciclette alla stazione tutta la notte).
Sviluppare l'intermodalità e il parcheggio delle biciclette significa anche offrire servizi: armadietti per depositare il casco o il mantello antipioggia, una stazione di gonfiaggio, ecc. Ma anche guardia e una presenza umana per abbonarsi a breve termine. Ciò comporta anche la creazione di parcheggi ad altissima capacità nelle principali stazioni, quelle che concentrano il numero massimo di passeggeri giornalieri.
Cosa riserva il futuro a Véligo Location?
Véligo Location è un vero successo, tutti vogliono mantenere il loro Véligo più a lungo ! Lanciata alla fine del 2019, la nostra bici elettrica a noleggio ha già attirato 95.000 residenti dell'Ile-de-France! Ma questo non mi sorprende: uno studio, condotto prima del lancio, aveva stabilito che 250.000 residenti dell'Ile-de-France erano molto interessati a tale servizio. Lanciare una flotta di 250.000 biciclette non era realistico, ma il numero di biciclette Véligo sta crescendo. Oggi abbiamo 20.000 e-bike classiche e 1.000 cargo bike.
L'idea, con Véligo Location, rimane quella di consentire a un massimo di residenti dell'Ile-de-France di testare la loro pratica della bicicletta (a pedalata assistita)... prima di acquistare, se necessario, la propria e-bike, con il supporto del premio di acquisto.
* Fonte ADEME, studio sui servizi bici 2019