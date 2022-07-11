Ciclismo nell'Île-de-France: una visione

Ma se lavoro lontano da casa... Non ho intenzione di attraversare l'Île-de-France in bicicletta ogni giorno?

Oggi , per andare al lavoro, 1 su 2 residenti dell'Ile-de-France percorre meno di 9 chilometri*. E questo è un bene! Nove chilometri è la distanza media percorsa da una bici elettrica (VAE), come quelle offerte da Véligo Location.

Ma soprattutto, in Île-de-France Mobilités crediamo nel potere dell'intermodalità e lavoriamo quotidianamente per facilitare la combinazione treno / RER + bicicletta per viaggi più lunghi. E lo abbiamo misurato: 1 abbonato Navigo su 6 che ha abbandonato la propria auto a favore del treno lo ha fatto perché l'attrezzatura per biciclette è disponibile nella stazione vicino a casa sua.