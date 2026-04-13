Venite a scoprire la creazione francese dal 1950 ad oggi

Museo municipale timbrato Museo di Francia, il MAC VAL è interamente dedicato alla creazione francese dal 1950. Lontano dalla folla dei musei stellati parigini, il MAC VAL è un luogo pubblico guidato da una vera convinzione: rendere l'arte accessibile a tutti.

Ha 2500 opere nella sua collezione e offre mostre temporanee e animazioni durante tutto l'anno. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane, come artisti emergenti : sono stati tutti esposti al MAC VAL.

Buono a sapersi : durante i cinque anni di chiusura del Centre Pompidou per lavori di ristrutturazione, parte delle sue collezioni saranno esposte al MAC VAL.