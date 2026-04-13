I 4 musei d'arte contemporanea più belli di Parigi e della sua regione
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Parigi è una città di musei. Le sue collezioni d'arte contemporanea deliziano gli appassionati di tutto il mondo che vengono a scoprire artisti emergenti e pionieri della scena internazionale. Officionados o semplicemente curiosi, abbiamo selezionato per voi i quattro più bei musei di arte contemporanea da visitare durante la vostra visita in Île-de-France.
All'ordine del giorno?
- La Borsa del Commercio
- Il Palais de Tokyo
- La Fondazione Louis Vuitton
- Il MAC VAL
#1. Bourse du Commerce: un campione della collezione di uno dei più grandi amanti dell'arte del mondo
Circondato dal Museo del Louvre, dalla Chiesa di Saint-Eustache e dalla Senna, il Musée de la Bourse du Commerce si trova nel cuore del quartiere parigino di Châtelet-les-Halles. Sotto la sua cupola di vetro e metallo sono esposte le opere del collezionista d'arte francese François Pinault.
1 collezionista, 10.000 opere e 3 musei
Le opere raccolte da François Pinault sono esposte in tre sedi in Europa : Palazzo Grassi e Punta della Dogana (entrambi a Venezia) e la Bourse du Commerce di Parigi.
Trasformata dall'architetto giapponese Tadao Ando nel 2021, la Bourse du Commerce è stata prima l'appartamento di Caterina de 'Medici nel 15 ° secolo, un mercato del grano e una borsa commerciale alla fine del 19 ° secolo, prima di diventare uno dei musei d'arte contemporanea più all'avanguardia della capitale.
Come raggiungere la Bourse du Commerce con i mezzi pubblici?
2 rue de Viarmes, 75001 Parigi
- Metro 1 : stazione Louvre-Rivoli + 5 minuti a piedi
- Metro 4 : stazione Les Halles + 4 min a piedi
- Metro 7, 11, 14 : stazione Châtelet + 8 min a piedi
- RER A, B, D : Châtelet - Les Halles stazione + 5 min a piedi
#2. Il Palais de Tokyo: semplicemente il più grande museo d'arte contemporanea d'Europa
Al Palais de Tokyo, niente cornici dorate o cartelli austeri. Votato il più grande centro d'arte contemporanea d'Europa, l'edificio Art Deco ha continuato a rompere i codici sin dalla sua apertura nel 1937.
Dentro? Uno spazio espositivo in cui vagare liberamente, eventi, workshop e conferenze, una libreria, un club (lo Yoyo), ristoranti, un laboratorio di micro-editoria e persino una residenza per artisti.
Combina le visite andando al Museo di Arte Moderna a pochi passi
L'edificio ospita due musei. Nell'ala ovest, il Palais de Tokyo, e ad est, il Museo d'Arte Moderna della Città di Parigi. L'opportunità di prendere due piccioni con una fava durante il tuo passaggio nel 16 ° arrondissement.
Vale a dire: i due ingressi sono separati da un piazzale chiamato "le dome" da skateboarder esperti che, ogni giorno, vengono ad allenarsi sul bordo della fontana e della monumentale scultura "La France" di Antoine Bourdelle.
Come arrivare al Palais de Tokyo con i mezzi pubblici?
11 Avenue du Président Wilson, 75116, Parigi
- Metro 9 : stazioni di Jena e Alma Marceau, le due stazioni più vicine all'ingresso
- RER C : stazione Pont de l'Alma, attraversare il ponte per raggiungere il museo
#3. La Fondation Louis Vuitton: il nuovo arrivato nei musei parigini
Il museo della Fondation Louis Vuitton si trova nel cuore del Bois de Boulogne, nel 16 ° arrondissement di Parigi, dal 2014.
Progettato dall'architetto americano Frank Gehry (1929-2025), a cui si devono tra gli altri il Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna, o la Cinémathèque française di Parigi, l'edificio della Fondation Louis Vuitton è un'opera a sé stante.
Un set di vetro ultramoderno che galleggia sopra gli alberi del legno, offrendo ai visitatori una vista mozzafiato di Parigi.
Cosa aspettarsi all'interno?
Il museo riunisce opere della collezione permanente della Fondazione o mostre tematiche e temporanee che invariabilmente mettono in risalto l'arte moderna e contemporanea.
Egon Schiele, Mark Rothko, Basquiat, Matisse, Cindy Sherman, Calder o Annette Messager : tutti sono passati attraverso le sue mura.
Ma non solo, la Fondation Louis Vuitton ospita l'arte in tutte le sue forme : eventi, performance, proiezioni, danze...
Come arrivare alla Fondation Louis Vuitton?
8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Parigi
- Metro 1 : stazione Les Sablons + 15 minuti a piedi o autobus 244 direzione Fondation Louis Vuitton (fermata Fondation Louis Vuitton)
- Metro 1 e 2 e RER A : stazione Charles-de-Gaulle - Étoile, prendere l'uscita n°2 e prendere la navetta Fondation (gratuita con biglietto d'ingresso al museo). Passa ogni 20 minuti al 44 avenue de Friedland 75008 Parigi
#4. Il MAC VAL: riflettori puntati sulla scena artistica francese
Vitry-sur-Seine non è il primo indirizzo che viene in mente quando si pensa all'"arte contemporanea", eppure.
Inaugurato nel 2005 alla periferia di Parigi, il MAC VAL (o Museo d'Arte Contemporanea della Val-de-Marne) è:
- 4000 m2 di esposizione
- Un auditorium
- Un centro di documentazione
- Un ristorante
- Workshop/alloggi per artisti in residenza
- E il tutto circondato da un giardino pubblico di 10.000 m2
Un bellissimo track record.
Venite a scoprire la creazione francese dal 1950 ad oggi
Museo municipale timbrato Museo di Francia, il MAC VAL è interamente dedicato alla creazione francese dal 1950. Lontano dalla folla dei musei stellati parigini, il MAC VAL è un luogo pubblico guidato da una vera convinzione: rendere l'arte accessibile a tutti.
Ha 2500 opere nella sua collezione e offre mostre temporanee e animazioni durante tutto l'anno. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane, come artisti emergenti : sono stati tutti esposti al MAC VAL.
Buono a sapersi : durante i cinque anni di chiusura del Centre Pompidou per lavori di ristrutturazione, parte delle sue collezioni saranno esposte al MAC VAL.
Come arrivare a MAC VAL con i mezzi pubblici?
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
- Linea 7 o Tram T3 fino alla stazione Porte de Choisy + Tram T9 fino alla fermata MAC VAL
Suggerimento : scegli il tuo itinerario in base al tuo punto di partenza con il calcolatore dell'applicazione ufficiale dei trasporti in Île-de-France.