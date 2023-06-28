RER C - Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023

Ecco i rami della RER C che sono stati colpiti dagli scioperi nella prima metà del 2023.
Seleziona il ramo che usi abitualmente, in cui si trova il tuo comune di residenza, lavoro o studio. Fai attenzione, se sei interessato da più rami, puoi selezionarne solo uno.
- Ramo Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine
- ramo Saint-Quentin-en-Yvelines / Issy-Val de Seine
- Ramo Versailles Chantiers / Petit Vaux
- ramo Massy Palaiseau / Les Saules
- ramo Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon