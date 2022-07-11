Una bicicletta per tutta la tua mobilità
Ti piace il ciclismo un po ', molto, follemente, ogni giorno? Noleggio Véligo, biciclette self-service o bonus di acquisto: qualunque sia la tua pratica, ora hai un facile accesso alle biciclette più adatte alle tue abitudini di mobilità.
Foto di un padre e una figlia che viaggiano su un Véligo "Tandem"
Per scoprire, quotidianamente: Véligo Location, l'e-bike che i residenti dell'Ile-de-France vorrebbero conservare per più di 6 mesi
Dal 2019, le biciclette blu di Véligo Location hanno già attirato più di 95.000 residenti dell'Ile-de-France. Bici elettrica classica, scooter, cargo o esteso, Véligo Location offre modelli per tutti i tuoi usi per testare tranquillamente la tua pratica della bici elettrica, per 3, 6 o 9 mesi.
Per una pratica occasionale: biciclette self-service
VélO2 (a Cergy-Pontoise), Cristolib (a Créteil) e Vélib' (a Parigi e nei sobborghi interni)... I servizi di biciclette self-service accessibili con il tuo pass Navigo si stanno moltiplicando nell'Île-de-France.
E per renderti la vita ancora più comoda, su una bici classica o elettrica, abbiamo integrato Vélib' nel cuore della nostra app mobile Île-de-France Mobilités - quindi prenotare e sbloccare la tua bici con il pass Navigo non è mai stato così facile !
Novità! Velib' Métropole si unisce all'app Île-de-France Mobilités. Trova e acquista i tuoi viaggi Vélib' dall'app IDF Mobilités e sblocca semplicemente la tua bici con il pass Navigo
Per tutta la vita: aiuto all'acquisto, per acquistare la tua bici personale
Bici classica con o senza assistenza elettrica, cargo bike con o senza assistenza elettrica (biciclo, scooter, bici allungata (longtail), ecc.), bici pieghevole con o senza assistenza elettrica, bici adattata¹, kit di elettrificazione... Ci sono biciclette per tutti i gusti, tutte le pratiche, ma solo un aiuto da Île-de-France Mobilités per aiutarti a offrirti quello che ti accompagnerà quotidianamente.
Inoltre, sono già stati pagati quasi 300.000 premi di acquisto! Prossimamente?
¹Qualsiasi bicicletta adattata per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, mobilità ridotta o con specificità che impediscono loro di utilizzare una bicicletta individuale standard (meccanica o a pedalata assistita).