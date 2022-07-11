Una bicicletta per tutta la tua mobilità

Per una pratica occasionale: biciclette self-service

VélO2 (a Cergy-Pontoise), Cristolib (a Créteil) e Vélib' (a Parigi e nei sobborghi interni)... I servizi di biciclette self-service accessibili con il tuo pass Navigo si stanno moltiplicando nell'Île-de-France.

E per renderti la vita ancora più comoda, su una bici classica o elettrica, abbiamo integrato Vélib' nel cuore della nostra app mobile Île-de-France Mobilités - quindi prenotare e sbloccare la tua bici con il pass Navigo non è mai stato così facile !