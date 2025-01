5 nouveaux bus articulés pour la ligne 113 en attendant le Bus Bords de Marne

Ile-de-France Mobilités poursuit son engagement pour améliorer à court terme la circulation des bus, la desserte locale et le confort des voyageurs en attendant le Bus Bords de Marne.

Cinq nouveaux bus articulés ont été ajoutés en circulation sur la ligne 113 début janvier pour répondre aux besoins de déplacement ! Ils viennent s’ajouter aux 5 bus déjà remplacés en juin 2022. Plus spacieux que les bus standards, ces 10 bus offrent ainsi une plus grande capacité et donc davantage de confort pour les usagers de la ligne 113.