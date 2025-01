Le bilan de la concertation préalable du projet Bus Bords de Marne est disponible !

Date de publication: 16 avril 2021

Le 14 avril 2021, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation, ses enseignements et les orientations prises pour la suite du projet Bus Bords de Marne.

Au total, 895 contributions ont été recueillies lors de la concertation du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, au travers des différentes modalités mises en place et adaptées au contexte sanitaire (site internet du projet, coupons T attachés aux dépliants, rencontres de proximité, ateliers focus…).

La concertation a mis en évidence un soutien significatif au projet Bus Bords de Marne dans son principe et son tracé général, avec des propositions alternatives de tracé à l’approche des terminus. Le partage des fonctionnalités sur la voie (entre voitures, piétons, cyclistes, arbres, stationnement, et compte-tenu des emprises disponibles…) a donné lieu à de nombreuses contributions, et particulièrement à de fortes préoccupations sur la réduction envisagée de la capacité routière. Ce sujet sera un enjeu majeur des échanges et des études à venir.

Île-de-France Mobilités a décidé de poursuivre le projet et de lancer les études préliminaires en y intégrant les points d’attention qui sont ressortis de la concertation, notamment en approfondissant les thèmes suivants : les caractéristiques de la nouvelle ligne de bus et de l’offre de transport associée, le nombre de voies de routières et l’aménagement des carrefours, le cadre de vie (modes actifs et végétalisation) ainsi que le calendrier du projet.

Île-de-France Mobilités remercie les nombreux Franciliens de leur participation qui enrichira la phase d’études à venir. Île-de-France Mobilités s’engage à poursuivre le travail partenarial engagé avec les collectivités, impliquées dans la construction du projet depuis sa genèse. Un dispositif continu d’information et de concertation sera maintenu avec le public et les associations.