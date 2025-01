Lettre d’information n°1 : une nouvelle étape d’études s’engage

Date de publication: 10 mai 2021

La première lettre d’information du projet Bus Bords de Marne est parue. Bilan de la concertation, présentation des études à venir et des prochaines étapes… retrouvez en quelques pages toute l’actualité du projet.

Après l’approbation du bilan de la concertation par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 14 avril 2021, les études du projet Bus Bords de Marne reprennent.

Conduites par Île-de-France Mobilités en partenariat étroit avec les collectivités locales, ces études vont permettre de recueillir les données techniques nécessaires à la conception du projet, de préciser ses caractéristiques et son insertion urbaine, d’identifier ses impacts sur l’environnement et d’établir son premier bilan socio-économique.

En particulier, de nouvelles études de circulation routière vont évaluer les effets du projet Bus Bords de Marne sur les conditions de circulation au niveau de la RD34 et plus largement sur les voiries adjacentes, pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique.

Par ailleurs, la photographie environnementale du territoire, appelée « état initial », va être établie. Qualité de l’air, faune et flore, bruit… de nombreux thèmes seront étudiés. Les impacts éventuels du projet, selon différents scénarios, seront ensuite évalués.

Les résultats des études seront progressivement partagés avec les collectivités et les partenaires du projet, au travers des instances de dialogue existantes, puis avec les associations et le public.

Cette phase d’études s’étendra jusqu’à l’enquête publique, prévue à l’horizon 2023.