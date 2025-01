Projet connexe : enquête publique sur le projet de prolongement du Métro 1

Du 31 janvier au 2 mars 2022, se tient l’enquête publique sur le projet de prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay, une étape importante organisée par la préfecture du Val-de-Marne pour s’informer et donner son avis sur le projet.

Le projet de prolongement du Métro 1 et le Bus Bords de Marne

Conduit conjointement par Île-de-France Mobilités et la RATP, ce projet prévoit la création de 3 nouvelles stations – Les Rigollots, Grands Pêchers et Val de Fontenay. Avec ces trois nouvelles stations, le prolongement permettra d’offrir un autre itinéraire de transports aux futurs usagers du Bus Bords de Marne en correspondance à Val de Fontenay. Il permettra de mieux desservir environ 73 500 habitants de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Montreuil, et renforcera la robustesse du réseau de transport par un maillage performant. Il assurera une correspondance majeure avec les RER A et E, la future ligne 15 est du Grand Paris Express, le futur prolongement du tramway T1, ainsi que le Bus Bords de Marne à la station Val de Fontenay. Il apportera une alternative fiable et confortable à la voiture et contribuera ainsi à l’objectif de développement durable de l’Ile-de-France. 95 000 voyageurs supplémentaires sont attendus quotidiennement sur ce prolongement.