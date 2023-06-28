Découvrir le projet

L’ex RN 34, axe majeur de desserte locale assurant une liaison directe avec Paris, est fortement empruntée (17 000 à 29 000 véhicules/jour), en particulier du rond-point du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne à la place de la Résistance à Neuilly-sur-Marne et de la pointe de Gournay à l’entrée de Chelles.

La circulation des bus s’y avère aujourd’hui difficile. Les aléas de la circulation (congestion, arrêts sur voirie, carrefours à feux) génèrent des problèmes de régularité et un allongement des temps de parcours pour les lignes de bus qui l’empruntent, notamment la ligne 113. L’offre de bus est pourtant essentielle pour rejoindre le réseau ferré et accéder aux pôles d’emplois du cœur de la métropole.

Le Bus Bords de Marne circulera sur des voies de circulation dédiées avec priorité aux carrefours et aménagements ponctuels (couloirs d’approche et réaménagement de carrefours). Il bénéficiera ainsi d’une meilleure régularité et de temps de parcours réduits. Ces aménagements pourraient aussi bénéficier aux autres lignes de bus.