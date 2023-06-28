Découvrir le projet
Les objectifs
- Offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable et améliorer la performance des autres lignes de bus du territoire,
- Assurer une liaison et des correspondances efficaces vers les gares (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay),
- Accompagner les projets de développement du territoire en desservant au plus près les zones en projets (notamment la ZAC Maison Blanche et le quartier de Val de Fontenay),
- Créer des itinéraires continus, confortables et sécurisés, notamment pour la marche à pied et le vélo,
- Améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l’espace public et à l’apaisement des circulations.
Améliorer la circulation des bus
L’ex RN 34, axe majeur de desserte locale assurant une liaison directe avec Paris, est fortement empruntée (17 000 à 29 000 véhicules/jour), en particulier du rond-point du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne à la place de la Résistance à Neuilly-sur-Marne et de la pointe de Gournay à l’entrée de Chelles.
La circulation des bus s’y avère aujourd’hui difficile. Les aléas de la circulation (congestion, arrêts sur voirie, carrefours à feux) génèrent des problèmes de régularité et un allongement des temps de parcours pour les lignes de bus qui l’empruntent, notamment la ligne 113. L’offre de bus est pourtant essentielle pour rejoindre le réseau ferré et accéder aux pôles d’emplois du cœur de la métropole.
Le Bus Bords de Marne circulera sur des voies de circulation dédiées avec priorité aux carrefours et aménagements ponctuels (couloirs d’approche et réaménagement de carrefours). Il bénéficiera ainsi d’une meilleure régularité et de temps de parcours réduits. Ces aménagements pourraient aussi bénéficier aux autres lignes de bus.
Des arrêts repensés
Aujourd’hui, 22 stations de bus, parfois très rapprochées les unes des autres sont implantées sur ce secteur, ne favorisant pas une circulation fluide des bus.
Le nombre et le positionnement de certains arrêts de bus seront modifiés dans le cadre du projet de nouvelle ligne Bus Bords de Marne, pour assurer des temps de parcours plus efficaces. À ce jour, le projet prévoit de desservir 17 stations, espacées de 500 m en moyenne et positionnées au plus près des quartiers d’habitation et des équipements. Ceci afin d’assurer un bon équilibre entre une desserte fine du secteur et une offre de bus performante. L’emplacement des stations n’est pas encore définitif à ce stade et sera affiné dans le cadre des études préliminaires en cours de réalisation.
Les stations du Bus Bord de Marne seront facilement repérables et accessibles à tous. Elles seront dotées de nombreux équipements (abri, assises, information voyageurs en temps réel, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, borne d’achat de titres de transport…).
Relier les gares
Les gares de Val de Fontenay, Neuilly-sur-Marne et Chelles-Gournay constituent trois pôles majeurs permettant de rejoindre les pôles d’emplois de la métropole via le réseau ferré. Ce sont également les terminus d’une dizaine de lignes de bus.
À sa mise en service, le Bus Bords de Marne reliera efficacement ces trois gares, afin de faciliter les correspondances avec l’offre de transport existante et future (mises en services du T1 et du prolongement du RER E jusqu’à la Défense et, à horizon 2030, mises en services des M15 et M16).
Accompagner le développement territorial
D'ici 2030
D’ici 2030, le territoire va être amené à se densifier avec plusieurs projets de développement urbains comme ceux de Val de Fontenay - Alouettes, la ZAC Maison Blanche ou Ville Evrard. Le Bus Bords de Marne les desservira et permettra ainsi de répondre aux besoins croissants de déplacements. Il s’intègre aussi dans un développement global de l’offre de transport sur le secteur.
Le projet Val de Fontenay – Alouettes
L’opération d’aménagement, située au nord et autour de la gare RER de Val de Fontenay, se développe sur 75ha. Elle vise à désenclaver le quartier des Alouettes, accompagner le développement économique du secteur, remailler les espaces publics en faveur des modes doux à l’Est et l’Ouest du pôle gare et revégétaliser le quartier. Le programme prévisionnel prévoit un programme prévisionnel d’environ 600 000 m² correspondant à la création de 1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et quartier Val de Fontenay), de 300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel, la création de divers équipements (un nouveau groupe scolaire, un équipement de la petite enfance et un équipement sportif structurant). La SPL Marne et Bois est titulaire de la concession d’aménagement pour le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois et l’EPT Paris-Est Marne et Bois.
La ZAC Maison Blanche
Située sur le site de l’ancien hôpital Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, le projet se développe sur 58ha. Il accueillera, à terme, entre 4000 et 4200 logements (soit prêt de 10 000 habitants), 40 000 m2 d’activités, des commerces, des équipements et des espaces publics et privés de qualité. Le principe est de façonner une ville durable en préservant et valorisant le patrimoine et la biodiversité du site. Les premiers logements ont été livrés en juin 2020 et les travaux s’étaleront jusqu’en 2022 pour la première phase. Les livraisons suivantes se feront par phase d’environ 1 000 logements horizon 2024, 2027 puis 2031. Grand Paris Aménagement réalise l’aménagement de la ZAC de Maison Blanche pour le compte de Grand Paris Grand Est. Pour en savoir plus : https://leparcmb.fr/
Le projet Ville Evrard
Situé à Neuilly-sur-Marne, au sud de l’ex RN34, le projet prévoit la construction de logements neufs et de logements réhabilités au sein du cœur historique de l’hôpital. Des commerces de proximité ainsi qu’un groupe scolaire sont également programmés. Les livraisons des logements sont prévues entre 2025 et 2028. L’accès principal à ce nouveau quartier se fera via l’ex RN34 (avenue Jean Jaurès) au niveau d’un nouveau carrefour à aménager, en lien avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Un projet de lycée d’enseignement général de 800 élèves est inscrit au plan pluriannuel d’investissement de la Région Ile de France.
Le développement du réseau de transport
Plusieurs projets d’évolution du réseau de transport en commun sont prévus en particulier au niveau des pôles existants : les tram T1 à Val de Fontenay (www.t1bobigny-valdefontenay.fr) et le prolongement du RER E vers la Défense (www.rer-eole.fr) depuis Val de Fontenay et Chelles-Gournay, d’ici la mise en service du projet Bus Bords de Marne. Puis les métro 15 Est à Val de Fontenay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-15-est) et métro 16 à Chelles-Gournay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-16), à horizon 2030.
Améliorer le cadre de vie
Réaménagement de l'espace public
Le projet Bus Bords de Marne inclut un réaménagement qualitatif de l’espace public, de « façade à façade » sur l'ensemble de l'axe : voies routières, chaussées, trottoirs, mobilier, éclairage et plantations. Les aménagements tâcheront de donner à chaque usager sa place dans l’espace public. Les études préliminaires en cours de réalisation visent notamment à approfondir les modalités de partage de l’espace public entre les différentes fonctionnalités, et ce à la lumière des enseignements de la concertation.
Cyclistes et piétons
Les aménagements donneront à chaque usager sa place dans l’espace public, en favorisant en particulier les modes doux. Le projet prévoit à ce stade l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3 mètres tout le long du tracé, ainsi que de larges trottoirs pour les piétons, en prenant en compte les contraintes et besoins de circulation générale et de stationnement. Les études en cours de réalisation visent à affiner ces aménagements, à la lumière des enseignements de la concertation, en veillant à favoriser la capacité, la sécurité et la continuité des itinéraires cyclables et piétons sur l’ensemble du tracé.
Aménagements paysagers
Des aménagements paysagers seront également réalisés. Les études en cours de réalisation visent à les préciser en tâchant de favoriser la végétalisation le long du parcours et à éviter autant que possible les impacts sur les arbres existants.
Adapter le réseau de bus
Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local, afin que les autres lignes bénéficient de manière optimale des aménagements réalisés.
Une desserte bus sera également maintenue sur les secteurs desservis par l’actuelle ligne 113 et non desservis par le Bus Bords de Marne : entre les communes de Neuilly-Plaisance et Nogent-sur-Marne, puis de Chelles-Gournay RER jusqu’à la mairie de Chelles et le centre-commercial Terre-Ciel. Les réflexions relatives à l’organisation précise du réseau seront menées 2 à 3 ans avant la mise en service du Bus afin de dimensionner l’offre au plus près des besoins observés.