À LA RENCONTRE DES RIVERAINS SUR LE MARCHÉ DES INDES

Date de publication: 17 avril 2018

L’équipe projet d’Île-de-France Mobilité était présente au marché du quartier des Indes de Sartrouville, le mercredi 11 avril. L’occasion de faire connaître le projet Bus Entre Seine et d’échanger avec les riverains du quartier, qui bénéficieront pleinement du projet. De 9h à midi, les équipes sont allées à la rencontre des riverains dans les travées du marché et aux arrêts de bus. Sous un soleil radieux, les personnes rencontrées étaient preneuses du dépliant d’information comme des explications proposées. Près d’une quarantaine de contributions ont été recueillies à cette occasion et viendront s’ajouter aux autres avis d’ores et déjà reçus en vue du bilan de la concertation.

La concertation se poursuit jusqu’au 20 avril : n’hésitez pas à participer sur la carte ou à laisser votre avis sur le formulaire du site.