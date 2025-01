La concertation sur le projet Bus entre Seine a eu lieu au printemps 2018. Ce temps d’information et d’échanges citoyens (entre l’équipe du projet et les riverains, les usagers du réseau de transports en commun, les collectivités locales, les acteurs associatifs et économiques du secteur) a permis à chacun de s’informer sur les caractéristiques et les objectifs poursuivis par le projet, de poser ses questions et d’émettre ses propositions.