DÉCOUVREZ LE BILAN DE LA CONCERTATION

Retrouvez le bilan de la concertation et sa synthèse ici

UN PROJET TRÈS ATTENDU

Le recueil des diverses contributions du public a permis à Île-de-France Mobilités de mieux connaître les attentes du territoire et de tirer les principaux enseignements de la concertation, utiles à la poursuite du projet. En résumé, les principaux éléments retenus sont :

• Un projet attendu pour améliorer le fonctionnement du réseau de bus existant et desservir des quartiers stratégiques ou en mutation, même si un prolongement du tramway T2 aurait été considéré par certains comme plus ambitieux.

• Des points d’attention sur les aménagements des voies dédiées aux bus : quels impacts sur la circulation routière et le stationnement, quels besoins fonciers, quel partage avec les autres modes, quel positionnement des stations… ?

• Des demandes de précisions à propos des mesures facilitant la circulation des bus dans la circulation générale vers les gares de Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis.

• Un projet à concevoir en tenant compte des enjeux de déplacements sur l’ensemble du territoire, impliquant la restructuration du réseau de bus autour du projet, une modification des fréquences et horaires de certaines lignes une vigilance à propos du fonctionnement du T2 et l’intermodalité au Pont de Bezons.

• Des attentes sur les modalités de poursuite du projet : une vigilance sur la minimisation des impacts travaux et la volonté d’une mise en service rapide du projet au regard des enjeux de déplacements.

ET MAINTENANT ?

Le 9 octobre 2018, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a adopté le bilan de la concertation du projet Bus entre Seine et a décidé la poursuite du projet en tenant compte des échanges lors de la concertation. L’équipe va poursuivre les études techniques pour affiner le projet. Le public sera ensuite consulté sur la base d’un projet plus détaillé dans le cadre d’une enquête publique à l’horizon 2020. Après cette étape, si le Préfet déclare le projet d’utilité publique, des études détaillées seront menées ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet.