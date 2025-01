Enquête publique : avis favorable

Date de publication: 10 mars 2022

Début février, le commissaire enquêteur de l’enquête publique Bus Entre Seine a rendu un avis favorable sur le projet.

Cet avis favorable est assorti de trois réserves portant sur la coordination à avoir sur le réaménagement de la section Gallieni / Jeanne d’Arc avec la révision du plan de circulation de la Ville d’Argenteuil, sur les impacts d’un scénario alternatif de fusion des arrêts Léon Feix et Hôtel de Ville et incite à poursuivre le dialogue avec les élus et les associations cyclistes pour imaginer ensemble des améliorations des aménagements cyclables le long de cet axe traversant des espaces contraints.

Dans les prochaines semaines, les équipes d’Île-de-France Mobilités vont réfléchir aux suites à donner à ces recommandations et, fin mai, le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités délibérera sur la déclaration de projet Bus Entre Seine. Le préfet sera ensuite amené à se prononcer sur l’utilité publique du projet.

Retrouver, le rapport du commissaire enquêteur, les conclusions DUP et son avis et conclusions sur DUP et MECDU.