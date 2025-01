Le projet déclaré d'utilité publique !

Date de publication: 2 novembre 2022

À la suite de l’avis favorable du commissaire-enquêteur et de l’approbation de la Déclaration de projet par le Conseil d’administration d’Île-de-France, la déclaration d’utilité publique du projet Bus Entre Seine a été prononcée le 31 août 2022 par les préfets du Val d’Oise et des Yvelines.

La déclaration d’utilité publique annonce la désignation des entreprises de maîtrise d’œuvre et le prochain démarrage des travaux. Elle confirme l’intérêt général de l’opération d’aménagement et ouvre la voie à sa réalisation en prenant en compte les propositions d’Île-de-France Mobilités pour maîtriser les effets indésirables du projet sur l’environnement et la santé humaine. En réponse aux observations du commissaire-enquêteur, Île-de-France Mobilités a présenté des engagements en matière de conception, de concertation et d’organisation du chantier.

Les principaux engagements d’Île-de-France mobilités pour concilier le cadre de vie et la performance des lignes de bus sont les suivants :

Modifier la circulation des bus sur les boulevards Jeanne d’Arc et Gallieni

Une station unique, un même niveau de desserte.

Faire cohabiter les usages

Permettre une meilleure intégration environnementale

Poursuivre les échanges avec les associations

Associer les collectivités aux études techniques

Préparer le chantier

Garder le contact avec les habitants et les usagers



Prochaine étape : le lancement des études détaillées en vue des travaux préparatoires (déplacement des réseaux d’eau, gaz et électricité) en 2025

