RETOUR SUR LA PREMIÈRE RENCONTRE VOYAGEURS EN GARE ROUTIÈRE DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Date de publication: 21 mars 2018

Mardi 20 mars, de 16h30 à 19h, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilité est venue à la rencontre des usagers des bus en gare routière de Cormeilles-en-Parisis. Pendant plus de deux heures, elle a relayé l’information concernant le projet Bus Entre Seine et a pu échanger avec les utilisateurs des lignes de bus qui desservent le territoire, notamment ceux de la ligne 3. L’équipe est d’ailleurs montée à bord de la ligne 3 pour rencontrer les voyageurs sur l’ensemble des stations. Les personnes rencontrées ont pu poser leurs questions sur le projet et sur les modalités de la concertation. Elles ont saisi cette occasion pour exprimer un accueil positif envers le projet… Plusieurs contributions ont ainsi été recueillies et permettront d’alimenter le bilan de la concertation.